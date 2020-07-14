富邦悍將本周有5場補賽，其中4場和樂天桃猿交手，今（14）日先在新莊球場開打。樂天若輸，中信兄弟上半季封王魔術數字將會歸零，為保住爭冠一線生機，今由洋投霸能先發。而富邦只落後統一獅2場勝差，還有機會搶到第3名，今日由老牌洋投羅力把關。

羅力本季出賽8場，戰績3勝3敗、自責分率5.66。對樂天4戰拿下3勝，前3次都是投7局，失2分的優質先發。上一戰在新莊對戰樂天失6分，不過靠著范國宸再見安打，最終無關勝敗。本季羅力除了被打擊率偏高，四死球保送也偏多，控球能力似不如往年。

羅力和樂天對戰3勝0敗、自責分率3.86，對戰被打擊率2成70、對右打3成18、左打2成39。其中林立對戰打擊率高達5成，還轟出2發全壘打，是羅力必須嚴防的打者。

至於霸能本季出賽13場，戰績5勝3敗、自責分率4.67。曾3次和富邦交手，失分都在3分以內，其中2場優質先發；對戰2勝1敗、自責分率3.60，被打擊率2成69，曾被高國麟敲出1發全壘打。

(中時 )