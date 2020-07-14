監察院長被提名人陳菊今(14)日上午到立院報告，民眾黨也在稍早前往總統府遞交建言書，跟總統蔡英文喊話，希望即刻啟動修憲，並撤回名單。民眾黨總召賴香伶表示，對於今天早上在立院發生的衝突深感遺憾，「但其中最大的主因，就是因為總統的提名讓國人譁然、讓政黨之間對立，解鈴還須繫鈴人，希望總統慎重思考」。

賴香伶表示，總統在臨時會貿然提出提名，她認為此舉極度不尊重國會，且各界質疑的人選，到目前沒有人站出來釋疑、調整，「我們也想問，總統在提名時，是不是有些思慮不周？其中有些候選人都備受監察院彈劾糾舉，這份名單真的不適合、真的要退回！」民眾黨今五位委員也全員出動，從中山南路與仁愛路口遊行，步行至總統府前，遞交建言書。

國民黨團稍早因為試圖阻止陳菊進入議場，爆發推擠衝突，其中多人在激烈衝突中掛彩，對此賴香伶也表示聽到流血衝突相當遺憾，但也希望總統能審慎思考，並啟動修憲、撤回名單。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)