大聯盟上個月與球員工會談妥，將在7月23日展開縮水球季，但也延伸出一些小問題，像是自動選擇權以及獎金分配等等，就出現場次計算的模糊空間，但根據《TheAthletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，針對這些問題，勞資雙方終於在開季前談妥。

羅森索在推特上發文指出，球員合約中所要達標的門檻將會按比例縮減，不過獲得自動續約權後，球團必須按照先前合約上所談妥的條件，明年球季需支付該名球員全薪。

舉例來說，聖路易紅雀後援投手米勒（Andrew Miller）今年賽季必須再出賽37場比賽，才能啟動明年的1200萬美元的自動續約權，但在現有規定之下，他只需出賽14場比賽，明年的合約將自動生效，而且年薪仍然是1200萬美元。

至於激勵獎金則是會按比例分配，如果一名投手原本須投滿200局才能獲得20萬美元的獎金，如今只需完成74局的投球，就能拿到將近7.5萬美元的額外收入，不過羅森索也提到，球員在季後賽的獎金則是全額支付。

羅森索指出，像是底薪球員較為關注的「名單獎金」（Rosterbonuses）也會按比例方式支付，不過若球員在名單內，但同時間進入到「新冠肺炎名單」內，也能領到這筆「名單獎金」。

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(中時電子報)