前年雲林縣發生街頭行刑式殺人案，黃姓男子在附近有補習班的馬路上，開3槍狙殺丁姓男子致死，歷審將黃男判處無期徒刑，他辯稱沒有殺人犯意提上訴，最高法院認為他用槍抵住丁男的頭部且近距離射擊，蓄意要取對方性命，不採信他的辯詞，駁回上訴定讞。

黃男受託槍殺丁男，2018年6月15日他知悉對方行蹤後，前往雲林縣麥寮鄉明德街外等待，當天晚上6點他見丁男從屋內走出後，先以右手所持槍枝射擊，不知何故未擊發，改以左手所持己槍朝丁開槍，先射擊丁的右腿。

丁男上前反擊時，黃男近距離射擊其額頭，致丁男因腦損傷併出血，引起中樞神經衰竭，送醫後死亡，黃槍殺丁男後，分別由同夥湮滅槍枝及隱匿機車，逃亡逾1人個後遭警方逮獲。

死者家屬在法院審理時，哽咽而難以言語，哭著請求法官判處死刑，家屬的律師也斥責黃犯案迄今從來沒有跟死者家屬道過歉，且始終避重就輕，甚至翻供，明顯在袒護背後主嫌，可見沒有悔改之心，請求處以重刑，還被害人家屬公道，以慰被害人在天之靈。

歷審認為黃男所犯殺人罪部分，雖惡行重大，未達到罪無可逭、公民與政治權利國際公約所稱之情節最重大之罪，而有剝奪他人生命與世間永久隔離的程度，因此判處以無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )