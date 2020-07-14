53歲男子歐力源去年3月破壞電子腳鐐，從花蓮開車到臺北重慶北路交流道，搶劫檳榔西施，得手6000元，士林地院審結，依攜帶兇器犯強盜罪判處有期徒刑8年，並沒收不法所得。

53歲歐男，3月3日凌晨2點25分，頭戴鴨舌帽、口罩遮蓋面容，並雙手戴手套，持刀指著檳榔攤店員，恫嚇：「快拿錢出來！快點！」女店員自抽屜內拿出6000元現金，毆得手後隨即駕車逃離，將車開上高速公路往南逃逸。

北市刑警大隊根據高速公路電子收費，追到高雄後，以歐男遭通緝身分將人逮捕，而行搶檳榔攤部分，警方以恐嚇取財罪嫌移送檢方偵辦。

歐男23年前開計程車性侵高職女生，遭判無期徒刑，2017年假釋出獄，但因積欠賭債，竟萌生行搶的念頭，開車到環河北路一家檳榔攤，持刀脅迫西施交出財物，並從抽屜內拿走6000元現金，隨即開南逃逸。

法官審理，檳榔攤女店員凌晨獨自1人在店內，歐男在狹小櫃檯內拿出菜刀，客觀上能輕易致人死傷，距離極為接近女店員，喝令交出財物，已達不能抗拒而交付財物的程度，涉犯攜帶兇器強盜罪。

(中時 )