振興三倍券明天(7/15)即將在郵局開賣，為了防止人潮爆炸，郵局祭出網路、電話先領號碼牌預約，截至今天早上10點，預約成功筆數已達18萬6000筆。此外現場排隊還分身分證單號一三五六買、雙號二四六買，幫忙代領的人還需要加帶自己的身分證。以下為郵局振興三倍券的12個領取Q&A，有任何振興三倍券問題可在上班時間撥打1988專線。

Q1： 要帶什麼到郵局領取三倍券？

A1： 健保卡，沒有健保卡的人帶身分證、經外交部認定之證件或居留證等身分證明文件，以及1,000元現金至郵局領取。領取時間為7月15日至12月31日。

Q2： 可幫親友代領振興三倍券嗎？

A2： 可以，1人最多領取5份，除帶健保卡，且代領人要出示自己的身分證並繳交1,000元，不須填寫委託書。放初期可能人潮較多，可利用7月18日、25日兩個周六的營業時間辦理。

Q3： 為什麼要憑健保卡領取三倍券？

A3： 拿健保卡領取，以利郵局透過健保卡元件讀取卡片內證號、姓名及相關元件，即時連線至健保署、關貿取驗簽章、辨識身分，並確認領券資格。

Q4： 健保卡遺失、毀損了怎麼領三倍券？

A4： 請先去健保署換卡，再拿健保卡至郵局領取振興三倍券。

Q5： 外籍移工、看護工、僑生，可以領嗎？

A5： 不可以。外籍勞工、看護工、僑生不可以領振興三倍券。

Q6： 弱勢民眾享有什麼優惠？

A6： 符合弱勢資格者，政府將直接匯入1,000元到其帳戶，供領用振興三倍券或數位綁定。

Q7： 我遺失了振興三倍券可以補發嗎？

A7： 不可以。振興三倍券遺失、毀損、被竊、被盜，郵局不予補發，請自行妥善保管。

Q8： 已經網路預約了，要如何更改預約時間？

A8： 直接重新預約即可，重新預約成功後，前筆預約即失效。

Q9： 我上次預約5筆證號，但我僅需要修改其中3筆為其他日期，該怎麼辦?

A9： 請直接以「零星預約」重新預約該3筆即可，其他2筆預約資料不會更動。

Q10： 如果已經預約但過號了該怎麼辦？

A10： 考量預約作業為事先預約，請您於預約時間內到局領取，若已過號須重新抽取現場號碼牌等候，或請另預約其他日期領取。

Q11： 可以預約星光郵局或夜間郵局嗎？

A11： 預約時段只開放至17:00，請選擇其他有開放預約的郵局及時段。

Q12： 我的瀏覽器操作網路預約功能不正常，該如何處理？

A12： 如您的瀏覽器為IE 11(不含)以下版本，可能無法支援相關功能，請改用chrome瀏覽器。

(中時電子報)