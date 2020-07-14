市議會民進黨團14日舉行記者會，黨團總召陳世凱（前左三）及市議員何文海等，堅決反對市府於南屯區再興建新的焚化爐，要求市府兌現承諾並重做環評。（陳世宗攝）

市議員何文海不滿指出，文山焚化爐高氮氧化物嚴重影響台中市民健康成為最大毒瘤。（陳世宗攝）

台中市文山焚化廠興建營運移轉案，將於15日舉行公聽會！市議會民進黨團14日舉行記者會；黨團總召陳世凱及市議員何文海等，堅決反對市府於南屯區再興建新的焚化爐，要求市府兌現承諾並重做環評。環保局強調，市府依規推動文山廠爐體汰舊換新，審查程序完備具效力。

市議會民進黨團今天舉行記者會，與會黨團總召陳世凱及市議員何文海、陳淑華、蕭隆澤及前環保局長洪正中，和地方里長等人與會。

何文海說，1995年前市長林柏榕主持會議時，即承諾文山地區絕不再興建第2座焚化爐及第4期掩埋場，當時有前環保局長林俊雄、文山監測主委陳阿水議員及春社、春安、文山里長都在現場見證。

何文海指出，1986年的調查結果至今已逾34年，當地環境變遷、人口增長、聚落分布、區域敏感度、產業變化、交通狀況等，都已全面改變；縣市合併後中市人口由當年73萬大幅增至281萬多，文山焚化廠位置以前是邊陲地帶；但今已成為台中的市中心，文山焚化爐高氮氧化物嚴重影響台中市民健康成為最大毒瘤。

陳世凱、李天生、陳淑華等不滿說，文山廠是全國最老舊的焚化爐之一，汰舊換新過程中，讓人感受到市府講不清楚、說不明白！前市長林佳龍原編10億元要升級更新，經費卻被繳庫；環保局要引進促參宣稱是爐體更新？環保局是要蓋新焚化爐怎麼可不做環評，市府想偷渡欺騙市民黑箱作業有必要重做環評。

環保局表示，為升級垃圾處理效能減輕環境負荷，市府依規推動文山廠爐體汰舊換新，預計新建1座至少500噸／日處理量能的新爐體、汰除1座舊爐體，並整建既有爐體，讓目前文山廠處理量從660噸／日，回復至建廠之初設計量900噸／日。

目前促參案委由專業顧問公司執行前置作業，正辦理可行性評估；目標110年10月完成簽約、113年10月完成爐體汰舊換新工程、114年10月完成既有2座舊爐整建工程，減少文山廠空汙物排放量，改善空氣品質。

環保局強調，文山焚化廠開發興建源自「台中市垃圾焚化處理廠工程環境影響評估報告」案，該案為前台灣省環境保護局配合政策辦理台中市垃圾焚化廠興建計畫，76年4月完成環評，76年7月市府同意備查，84年5月1日完工，為《環境影響評估法》施行前所完成的環境影響說明書或評估書案件，審查程序完備具效力。

(中時 )