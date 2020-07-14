家長反映，某國中出現學生拉學生進藍鯨群組。（王志偉攝）

有一款來自俄羅斯的「藍鯨遊戲」，要求青少年完成自殘等任務，最後誘導自殺，相當駭人。花蓮縣議員魏嘉彥今上午在議會臨時會驚爆，花蓮疑有國中校園流傳這個遊戲，他提出家長群組對話內容，擔心孩子同儕互拉入藍鯨遊戲自殺群組，引起自殘或意外憾事；教育處副處長翁書敏表示，上午已派3位督學到學校了解，同時派員到各補習班為學生進行宣導。

魏嘉彥說，遊戲的名字源自一種鯨魚擱淺現象，據說由俄羅斯人創辦，要求青少年完成自殘等任務，最後誘導自殺，近期各大論壇都有討論，有網友表示，在IG上出現許多不明的帳號主動追蹤，並私訊網友玩藍鯨遊戲。

他說，藍鯨遊戲會要求參與者提供裸照、身分證件等，中途若想要退出遊戲或隨意洩漏，相關資訊則會被威脅公開，還會要求參與者觀看血腥驚悚的影片、剝奪睡眠、自殘等，遊戲的最後一項任務則會要求參與者自殺。

花蓮縣議會上午召開臨時會，魏嘉彥在議場上出示家長群組對話以及某國中班級對話截圖，家長反映，有的孩子不理解，非常害怕，家長也擔心孩子一知半解，甚至青少年同儕之間為了「氣魄」表現，而做出跟進自殺行為。

魏嘉彥說，遊戲的名字源自一種鯨魚擱淺現象。已請家長告知孩子，若遇到相關帳號私訊，不要回覆，同時也要求學校老師廣為宣導，提醒學生面對來路不明的私訊應多加注意，不應隨意提供個人資訊。同時在第一時間跟學校老師反映處理。

該校校長說，是老師們聽到風聲，有多校學生在玩，所以，老師今天宣導、轉知家長， 但目前學校還沒有發現有學生在玩

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