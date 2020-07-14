國道3號南下82公里處關西路段，14日清晨5點許發生車禍，一台自小客車原因不明翻覆擦撞內側護欄，坐後座的女子疑因未繫安全帶遭拋飛到路面，另名駕駛也全身擦傷，由新竹縣消防局送往中國醫藥大學新竹分院救治，女子因傷勢較重仍未脫離險境。

這起事故發生在清晨5點11分，位於國道3號南下82公里處，由20歲陳姓男子駕駛的自小客車，在行進期間，原因不明失控，先擦撞路邊護欄，隨後坐在後座的乘客、18歲的黃姓女子，疑似未繫安全帶，在車輛翻覆的時候同步被拋飛到車外。

新竹縣消防局獲報後，派遣關西消防分隊2車4人前往搶救，當時黃女傷勢嚴重、意識不清楚，駕駛陳男也是全身擦傷但意識人清楚，先將兩人送醫急救，黃女直至上午十點許，仍因內出血、腦內出血等傷勢，院方全力搶救，陳男與另名就醫的乘客陳男，則無明顯大礙。

據了解，這一車3人與另3台車原是共同出遊，自台北出發要前往墾丁遊玩，未料行經國道三號南下關西路段時，卻發生意外，國道警方初步調查，陳男並無酒駕問題，至於是否因車速過快導致失控，或其他原因造成車禍，仍待警方釐清。

(中時 )