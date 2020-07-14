光罩(2338)日前公告，將斥資10.38億元買下聯合再生竹南科學園區科技廠房及附屬設施，將擴展12吋先進製程，配合業務成長需要及因應集團未來發展所需。公司下半年業績續看成長，今早逆勢上攻30元關卡。

台灣光罩9日公告，擬斥資10.38億元，取得聯合再生廠房，總坪數1.32萬坪，新廠擬用以擴充12吋先進製程，加上原有兩個廠房，未來將有三個廠房可供生產。

台灣光罩近年積極轉型，去年底起開始擴充先進的12吋製程，上半年隨著新機台到位，已開始切入90奈米，目前65、40奈米也已開始小量試產，預計下半年逐步量產。展望下半年，新製程帶來的效益可望更為明顯，推升本業營運持續成長。

受惠8吋晶圓代工續旺以及併購效應，台灣光罩6月營收3.87億元，年增66.11%，1~6月營收22.04億元，年增率53.25%。

光罩第一季營收11.05億元，年增55.48%；本業仍有賺錢，單季營業利益4908萬元，只是整體業外轉投資股價下跌之不利影響，首季提列金融資產減損逾2億元，整體稅後淨損2.15億元，第一季每股虧損1.09元。法人預期，台灣光罩第二季業外表現較第一季改善，整體營運可望轉盈。

(時報資訊)