開發金(2883)旗下子公司中華開發資本，積極投入建構完整的「生醫產業投資生態鏈系統」；並籌組專業的兩岸大健康團隊，積極協助台灣生醫產業在資金鏈以及產業發展接軌國際的相關需求。當前投入資金包括一檔人民幣生醫基金、兩檔新台幣生醫基金及長期以來支持生醫產業相關投資，其整體管理規模已突破新台幣100億元。其中，第二檔新台幣生醫基金已超募，超過原訂的30億元規模，即將在九月完成設立，開始積極展開投資佈局。

中華開發資本表示，突破100億管理規模的優勢在於具備跨國、協助國內製造業進行廣泛跨領域合作的能力。以中華開發超過六十年的投資經驗，至今至少具有四大使命：從早期配合政府的「政策投資」、加上「助人興業」、「共創共榮」，再到現在全球化下的新經濟時代，最重要的就是如何建構兩岸生醫產業投資生態體系，同時協助國內製造業「接軌國際」。

中華開發資本大健康事業群總負責人暨生醫創投董事長何俊輝指出中華開發建構生醫產業投資鏈的利基在於：具備能夠跨國、協助國內製造業進行廣泛跨領域合作的專業能力；提供「跨國、跨業」的服務、資金募集、培育人才、資訊交流平台、做好穿針引線的工作使生醫產業生生不息。

面對後疫情時代，何俊輝認為生醫產業將再重新獲得重視，而且產業也剛好進入五年一次的循環。藉此機會應將資金適當的導引到生醫產業，並且透過適當的機構和市場機制加速國際連結。中華開發希望連結國際資金，同時協助國內其他的生醫團隊進一步善用「國際基金專業募資機構」，以縮短資金募集時間並引入國際資金，完整連結國內的生醫產業發展動能和國際資金。

(時報資訊)