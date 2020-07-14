台股第2季擺脫疫情陰霾，市場大戶、中實戶搶進，內資表現搶搶滾，推升台股第2季指數一路走高。根據台灣證券交易所公布的集中市場相關數據顯示，第2季成交5億元以上的自然人（所謂的大戶）高達1674人，成交值1億元至5億元自然人（中實戶）為15245人，分別較第1季大幅增加37.7％及34％，也創下2011年第3季開始統計以來的最高紀錄，成交值1億元以下自然人（散戶）由第1季283.07萬人降至279.87億元，在這波搶錢行情中，似乎散戶升階為中實戶、中實戶升階到大戶。

台股第1季受到全球股災，指數一度來到8523點低點，不過，隨即快速回升，4月7日重新見到萬點後，一路到6月底11621點。在這波反彈中，敢進場作多的幾乎有不錯投報率，第2季大戶增至1674人，突破2018年第2季的1579人，中實戶增至15245人，也遠高於2018年第2季的12553人，今年散戶螞蟻雄兵進場，第1季283.07萬人創高，第2季雖下降3.2萬人，但不排除許多散戶晉升到中實戶的階段。

第2季自然人占集中市場總成交值比重為62.87％，外資為25.67％，國內法人為11.46％，相較第1季自然人占57.92％，外資27.98％，國內法人為14.10％，第2季指數強彈、交易比重的改變，也顯示內資投報率大勝外資。

(時報資訊)