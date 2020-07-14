在國道服務區使用三倍券，優惠更多。（本報資料照）

振興三倍券將於7月15日起開放使用，為了讓用路人行經國道各服務區時，能持振興三倍券消費，高速公路局鼓勵商家祭出加碼購物優惠、超值福袋組、抽住宿券、贈送抵用券、各式抽獎活動等。高公局表示，有最高消費500元再送1張500元抵用券外，還有抽蘋果手機、電動機車等。

高公局表示，國道各服務區除了配合三倍券面額，推出200元、500元餐點及商品組合外，在關西、西湖、清水、南投服務區的超商消費，持紙本三倍券直接加碼20％，等於用200元振興券可購買240元商品。

高公局說，在中壢、湖口、西螺、東山、關廟、古坑服務區用三倍券購物，加碼抽小墾丁住宿券；泰安、仁德服務區，憑三倍券200元消費，再送200元抵用券1張，三倍券500元消費，再送500元抵用券1張；新營、石碇、蘇澳服務區，憑三倍券200元消費再送200元抵用券1張，三倍券500元消費，可參加現場贈品抽獎活動。

另外，在蘇澳服務區使用三倍券，贈送蘇澳鎮公所在地聯合行銷方案摸彩券1張，並自8月至10月連續12周公開摸彩，周周抽iPhone 1台，最後1周加碼抽Gogoro電動機車1台。

(中時 )