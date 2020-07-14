台籍漁船「明鴻滿」遭商船碰撞 幸無傷亡 11:442020/07/14 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「明鴻滿」漁船在台中港南外堤西南方9.3浬處被商船碰撞，造成船頭受損。（讀者提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本國籍漁船「明鴻滿」14日在台中港南外堤西南方9.3浬處，被商船優昭百合(YUSHO LILY)碰撞，幸無人員傷亡，航港局中部航務中心等相關單位已展開調查。 本國籍漁船「明鴻滿」今日凌晨4時許，在台中港南外堤西南方9.3浬處，被商船優昭百合(YUSHO LILY)碰撞到，所幸無人員傷亡，但漁船船頭受損，尚可航行，並無漏油狀況，目前已回到梧棲漁港，商船配合開到台中港下錨，後續由航港局中部航務中心等相關單位進行海事調查。 (中時 ) #漁船 #商船 #碰撞 #航務 也許您會感興趣 熱門新聞 梁文音離婚 王浩宇開酸！網：你戰場開太多了… - 政治 預購紙本三倍券 一看領取簡訊氣炸：唐鳳寫的嗎？ - 生活 快沒救！狂燒27小時 超過500˚C像煉獄 美F-35兩棲攻擊母艦重創 - 軍事 「罷免黃捷」變冷清？鳳山清捷隊回擊爆真相！ - 政治 直播》圍堵陳菊 費鴻泰掛彩血流如注！藍委佔領主席台 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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