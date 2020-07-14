本國籍漁船「明鴻滿」14日在台中港南外堤西南方9.3浬處，被商船優昭百合(YUSHO LILY)碰撞，幸無人員傷亡，航港局中部航務中心等相關單位已展開調查。

本國籍漁船「明鴻滿」今日凌晨4時許，在台中港南外堤西南方9.3浬處，被商船優昭百合(YUSHO LILY)碰撞到，所幸無人員傷亡，但漁船船頭受損，尚可航行，並無漏油狀況，目前已回到梧棲漁港，商船配合開到台中港下錨，後續由航港局中部航務中心等相關單位進行海事調查。

(中時 )