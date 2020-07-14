快艇大當家里歐納德在奧蘭多迪士尼結束隔離，並且第一次參加球隊訓練，他在受訪時表示，新冠肺炎停賽期間就像是經過了一次完整的休息賽季，如今即將重新回到球場，我們的目標依舊沒變，那就是奪得總冠軍。

里歐納德笑說，停賽已經過4個月了嗎？真的毫無感覺，通常球季結束後會休息3個月，然後進行訓練，緊接著參加熱身賽，這是大家都知道的一段過程，現在季後賽開打前有8場比賽讓大家調整，順便熟悉一下回到球場上的感覺。

里歐納德強調，疫情爆發初期球隊要求所有人都回到家裡陪伴家人，同時保持相互聯繫的管道，球員則是持續保持自我練習，目前聯盟決定復賽，也安排好賽程，那麼參賽球隊就必須上緊發條，一旦出現有球員確診，那就必須立刻隔離，每個人都要提升專注力，確保自己的身體狀況。

里歐納德表示，「現在的我非常健康，為了復賽來臨，我一直保持著訓練強度，希望能讓自己變得更加強壯，期待復賽趕快到來。」

對於復賽後哪支球隊能夠摘下總冠軍，至今出現不少預測版本。對此李歐納德說，這個球季已不向過往，受到新冠肺炎疫情影響，任何變數都可能發生，所以大家都應該試著接受現況，而我們的目標仍舊沒變，那就是持續朝著奪冠之路邁進。

(中時 )