大陸浙江日前發生一件奇事，一名大媽開貨車載著重達3.4公噸的錢，到1家銀行存錢，當行員看到後車廂載的是「硬幣」，當場傻眼， 動用多名行員、花了將近一天時間，才把大媽載來的硬幣全部算完，結果總金額多達116萬人民幣（約新台幣592萬元），在當地買1棟房足足有餘。

據陸媒報導，這名大媽與老公在當地經營1家公司，某天收到客戶貨款，沒想到竟然全是1元與5毛的硬幣，雖然當場楞住，但還是把錢收下。

大媽載來的硬幣全部算完，結果總金額多達116萬人民幣（約新台幣592萬元），在當地可買一棟房。（圖／翻攝自微博）

問題來了，客戶付給的「硬幣貨款」，光是重量就重達3.4公噸，怎麼存到銀行？果不其然，因為硬幣數量太多，處理太麻煩，大媽吃了很多家銀行的閉門羹，畢竟處理起來真的太麻煩了，最後他們終於找到東陽農商銀行願意處理，讓大媽心生感激。

據了解，該銀行派了多名行員，處理大媽的業務，但光是將硬幣從車上搬下來，就花了近2小時，最後用了整整一天時間，才算出這些硬幣的總金額是116萬人民幣，讓所有行員驚呼不已。

新聞曝光後網友議論紛紛「實在是太誇張了！居然有人貨款是用硬幣支付的...這是在整人嗎...？」、「擺明在整收錢的商家」，「到底是哪來這麼多硬幣啊？？？幸好有銀行願意幫這位大媽處理這些硬幣，不然不知道這一大堆硬幣該怎麼辦！」。

(中時電子報)