據《每日郵報》13日報導，曾於2018年在澳洲轟動一時的女陸生「俞琪」（化名）遭來自大陸的男留學生董碩（化名）勒斃，棄屍於郊區高速公路旁；而自命案爆發後，警方花將近一個多月才找到俞琪遺體，震驚澳洲。報導指出，俞琪生前的照片被作為證物13日提交給新南威爾斯州最高法院，可見到生前最後一刻吃著霜淇淋的她，沒想到不久後竟慘遭毒手、棄屍荒野。

Family of slain student Qi Yu believe her killer's motive was to stay in Australia - even if it meant in prison https://t.co/QBVacb3rai via @smh — Jenny Noyes (@jennynoise) July 13, 2020

報導指出，28歲的俞琪於2009年來到澳洲，並在新南威爾斯大學完成碩士學位，但在2018年6月9日時傳出失蹤，警方經多日調查，最終將嫌疑人鎖定住在俞琪家中的室友董碩身上。根據法庭紀錄，6月8日晚董碩正因租期縮短與房屋押金拖欠問題與俞琪起糾紛，在正與俞琪交談的父母聽到爭執聲後，出於關心請鄰居察看女兒情況，然而董碩卻告知鄰居「俞琪出去吃飯了」，但當時俞琪已遇害。

在失蹤多日後，俞琪另一名室友發現不對勁，從未徹夜不歸的她怎麼突然失去聯繫。在室友報警後，警方發現俞琪的屋內和車內都發現大量血跡，相信她早已遇害，並在董碩手機內發先他曾搜尋過「謀殺罪量刑」等關鍵字，讓警方鎖定與俞琪同住的董碩，不過他一再迴避警方盤問，甚至藉裝瘋賣傻，讓他在報案後4天就遭警方以重大殺人嫌疑被逮捕。

Two days before Shuo Dong killed his housemate Qi Yu and dumped her body beside a motorway, he Google searched: “How would homicide be sentenced in Australia”. @newscomauHQ https://t.co/UtAr2r2Xfu — Sarah McPhee (@_SarahMcPhee) July 13, 2020

直到案發後一的多月的2018年7月25日，警方才在雪梨北部郊區的M1高速公路貝羅拉（Berowra）出口附近發現俞琪屍體，上面還有董碩的襯衫僅勒在她的脖子上，襯衫上帶有董碩的DNA。不過董碩一直拒絕配合調查，不僅不願意出庭，也不承認自己謀殺了俞琪，直到俞琪屍體被找到一年多後的2019年12月才承認行兇。

俞琪的父母出席了13日的量刑聽證會，在會上他們公開表示，他們的女兒是一個單純的女孩。量刑聽證會將持續進行至8月。

(中時電子報)