為了提質轉型，河南省近日印發《關於全面加強危險化學品安全生產工作的實施意見》，對於危險化學品的准入有更嚴格的要求，《意見》中還提到，原則上將不再新增化工園區。

具體來看，《意見》明確指出，除了與環保、安全、節能相關的項目外，化工園區外的危險化學品生產企業不得進行改建、擴建；此外，原則上，河南將不再核准或備案一次性固定資產投資額低於3億元人民幣的危險化學品生產建設項目。

同時，對涉及「兩重點一重大」（重點監管危險化工工藝、重點監管危險化學品、危險化學品重大危險源）建設項目，由省市兩級政府相關部門建立聯合審查等安全風險防控機制；而危險化學品企業內部改造、建設項目設計變更，應該要經原設計單位、具備工程設計綜合資格或相應產業專業資格甲級設計單位確認。

《意見》稱，未來將加強重點環節安全管控，凡涉及「兩重點一重大」的裝置或系統，應該實施線上監測；構成一級、二級重大危險源的裝置設備應裝備緊急停車系統，尤其，與有毒氣體、液態氣體、劇毒液體相關的化學品還應配備獨立儀表系統。油氣管道的安全、託運的全過程監控以及運輸車輛的通行管理都要納入管制。

安全風險管控方面，《意見》則強調，要深入進行安全風險排除與調查，讓危險化學品生產企業安全生產許可條件「回頭看」；還要持續推進產業結構調整，推動化工產業退出、轉型升級的政策措施；另外，及時公佈淘汰落後產能企業名單，嚴禁承接已淘汰落後產能，加快推進城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造。

(旺報 )