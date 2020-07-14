國泰金(2882)旗下國泰人壽攜手Xpark、COZZI Blu和逸飯店及新光影城共同打造的「置地廣場 桃園」，將於8月7號正式開幕。有別於以往多以商用辦公室為主要投資標的，自2012年與交通部鐵道局簽訂「高速鐵路桃園車站特定區產業專用區開發經營案」契約起，國壽以打造具休閒、娛樂及國際化的複合式園區為目標，「置地廣場」成為國壽全新打造的複合式商用不動產品牌。

「置地廣場」的全新品牌識別更是找來國內知名的橙果設計合作操刀，綠色漸層如葉片般的地圖標記符號，與象徵建築的長方體，組成英文字「Land」，以Land as a mark的創意概念，傳遞國壽在台灣不動產深耕的努力，也寓意「置地廣場」將於台灣各地開枝散葉，不但創建城市打卡地標，更要創造生活娛樂的地產新指標。此外，橙果設計也運用地圖標記符號，為「置地廣場 桃園」打造了一系列活潑、新潮且有趣味性的公共區域，包括了在入口廣場架設象徵希望的浮空地標、地標立體化的造型燈飾、隱藏著魚兒的地標種子廊道、與空間化品牌視覺的天井遊憩區。

Xpark、COZZI Blu和逸飯店及新光影城將許多全台第一呈現在「置地廣場 桃園」，目標成為北台灣家庭、全客層複合式休閒娛樂商務城，創造家庭一日或兩天一夜旅遊的最佳去處。Xpark為台灣首座新都會型水生公園，以最先端的科技，營造出五感體驗各真實場景，帶民眾到地球上每個不可思議的角落；新光影城打造5個全台唯一的設備影廳，包含Dolby Cinema杜比影院、LUXE:A RealD Experience、ACG動漫劇場、Sealy席伊麗廳及Osim天王廳加上17間桃園百貨才有的獨家餐飲品牌；COZZI Blu和逸飯店有最特別的海洋主題客房，搭配「逸。市集」自助餐廳及經典復刻的「逸薈軒」，讓民眾吃喝玩樂都可以在這裡一站式滿足。

(時報資訊)