華爾街昨夜普遍走跌，那斯達克更是大跌逾200點，除了投資人在那指創新高後獲利了結的因素，全球新冠疫情趨於嚴厲，另外還有美中升高緊張等利空消息，降溫了市場情緒。

周二南韓KOSPI指數開低走低，至午間跌9.4點或-0.43%，為2176點。上午在首爾交易市場總交易股數為3.94億股。外資上午賣超214億韓元。

美股主要指數在周一收跌，那指跌2.13%，為10390點，結束連續三個交易日的上漲。道瓊小漲0.04%，標普跌0.94%。

南韓今日新報33名病例，較連續十數日的50~60例降低許多。全球確診病例在周一為止超過1300萬名，在過去五天內急增100萬名。

美國國務院一官員指出，川普計劃取消美中審計機關於2013年達成的協議，暗示此舉即將打擊在美上市的中國企業，美中關係再度緊繃。

歐盟表示，將對中國採取行動，以回應中國制定有關香港的新國安法。

領頭羊三星電子跌0.49%，第二大晶片製造商SK海力士跌0.72%。

網路巨擘Naver跌2.69%，社交軟體Kakao跌2.27%。

韓元上午下跌，1204.8韓元兌一美元。

(時報資訊)