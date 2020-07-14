每台水箱車上均會準備2.5吋、1.5吋兩種口徑的水帶各10條。（袁庭堯攝）

消防隊員會依指揮官指示佈建水線。（袁庭堯攝）

2.5吋、1.5吋兩種口徑的水帶均能單人操作。（袁庭堯攝）

1.5吋水帶有時反而因為不夠粗、發生纏繞的狀況。（袁庭堯攝）

2.5吋、1.5吋兩種口徑的水帶優勢不同，消防局表示尊重現場指揮官的判斷與決定。（袁庭堯攝）

消防局副局長王宗展強調，消防局沒有硬性規定水帶的使用尺寸。（袁庭堯攝）

高醫前院長賴文德住家火警爆救災爭議，有基層消防員爆料，若當天使用細管徑水帶搶攻，就有機會挽救賴家5口生命。消防局14日出面強調，粗細水帶各有優勢，賴宅火警現場溫度高達500度，使用細管徑是否有效，局內持保留態度。

有基層批評，當天採用2.5吋水帶佈線效率不佳，若一開始就採用1.5吋水帶，賴文德女兒一家5口極有可能存活。消防局副局長王宗展表示，火災現場搶救，狀況非常複雜。小火、大火何者致命倒不一定，要看火載量及延燒速度來判定。

王宗展強調，火場溫度一但超過140度，人要存活的機率便不高。當天消防人員趕抵賴宅火災現場時，發現屋內已全面燃燒，溫度更高達5、6百度。若還佈1.5吋水線，恐怕連2樓都攻不上去，消防人員生命也堪憂。

消防局指出，每台水箱車上均會準備2.5吋、1.5吋兩種口徑的水帶各10條，救災指揮官會視火災現場況狀彈性交互運用。針對擴大燃燒、大火載量的情形，通常都會使用2.5吋水帶來壓制火勢。雖然外界質疑操作2.5吋水帶需耗費較多人力，1.5吋水帶操作上相對靈活，但兩種尺寸水帶都能透過「無後座力苗子」讓單人操作使用。

實際測試，在同樣壓力下，兩種管徑的水線射程幾乎相同，但水量差異頗大。救災前，消防隊員會依指揮官指示佈水線，將水帶拖放至定點，再透過水箱車加壓，讓水帶充水成圓柱體，避免凹折或人員踩踏、影響射水。一般來說會預打4公斤，視水線長度、射水高度而定，最多可打近10公斤。

消防局副局長王宗展表示，水帶使用須視現場火載量而定。2.5吋對比1.5吋，絕對是2.5吋具優勢。對於外傳賴宅搶救現場、主責的第二大隊大隊長要求只能使用2.5吋水帶一事，王宗展表示，這是大隊長本身對內的要求，但實務上仍由出勤指揮官決定水線的交互運用，消防局沒有硬性規定。

(中時 )