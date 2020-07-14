夏季高溫讓人超不舒服，胸腔暨重症醫師黃軒指出「很熱恐真的會傷腦筋。」根據研究指出，頭部暴露在「強烈陽光」下，超過兩小時恐會導致運動能力下降、腦幹聽覺誘發電位出現變化，建議若會長時間在陽光下，可戴帽子遮陽。

黃軒引述哥本哈根大學最新研究「頭皮長時間曝露在陽光下，恐損壞大腦功能。」研究人員認為，大腦新陳代謝會產生熱量，維持平常溫度，但若頭部「長時間」暴露在太陽輻射下，會產生相當大的熱量，在此情況下，恐對人腦健康產生危害。

黃軒分享，該研究的8位受試者在實驗室模擬強烈陽光（每平方米1千watt）的照射，發現頭部若長時間（2小時）暴露在模擬陽光下，運動認知任務分數明顯降低，但若是急性暴露（15分鐘）或持續下半身加熱，都沒有導致運動認知能力下降。

黃軒更說，長時間暴露在陽光輻射下，讓身體的核心溫度升高1度，會使受試者的腦幹聽覺誘發電位會發生變化，其心跳會變快，頭頸部的體溫更會大幅升高。

黃軒解釋，人腦主要透過動脈血流動來散發熱量。休息狀態下，每分鐘700毫升的腦血流量，可帶走1千焦耳的熱量，幫大腦降低0.3度。但高溫引起大量出汗，會導致體液、鹽分嚴重減少，恐讓腦部供血不足，影響血液循環，導致腦部散熱變糟。

黃軒建議，需長時間暴露在高熱環境中的人，應適當補充水分、休息，並利用各形式的帽子遮陽，減輕輻射給身體造成的熱損害，並避免在烈日之下，長期勞作。

【本文獲黃軒醫師授權，非請勿轉載】

(中時電子報)