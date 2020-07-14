荷蘭在台辦事處代表紀維德（Guy Wittich）在台居住超過25年，也是台灣女婿，今年8月任期屆滿將返回荷蘭經濟部擔任要職，由於在台積極推動台荷各項交流，台北市長柯文哲14日頒贈台北市榮譽市民狀給予紀維德表示感謝。

紀維德出生於荷蘭，在台灣及亞洲公私部門深耕近30年，在台居住超過25年，娶了台灣人妻子，2015年8月擔任荷蘭在台辦事處代表。

紀維德表示，他的辦公室就在市府附近，笑稱他和柯文哲是最有默契的鄰居，2人還一起為台北市立動物園大猩猩證婚，雖然到今天寶寶還在努力當中，但一起努力新興外交模式。

他指出，過去5年在台灣居住、工作非常愉快，跟北市府有很多合作，鬱金香節、循環經濟，還去了動物園和市長一起當證婚人，台北和荷蘭關係悠久，回荷蘭後會努力促成更多合作。

此外，紀維德當場秀了幾句台語，直呼很難學，學了一點點，還向大家道歉不太會講，他說，台語很好，這語言是河洛語，聽說用來念唐詩更準確，對台語和台灣文化很有興趣，因為太太是台灣人，小孩也在這長大，未來會定期來台。

對於柯文哲將挑戰2024總統大選，紀維德說，過去5年看到市長非常努力，祝福他一切都好一切順利。

紀維德1984年首次來台學習中文1個月，畢業後自1987年至2009年在台灣成家立業，曾任荷蘭經濟部外商投資局中國事務首席代表、歐洲在台商務協會理事長、荷航亞太區市場行銷企畫總監。

擔任駐台代表期間，積極推動台灣與荷蘭的各項交流，提升科技、教育及文化等領域的合作。今年4月27日更完成荷蘭在台辦事處更名，並從4月起，每年開放100名18歲至30歲的台灣青年到荷蘭度假打工。

(中時 )