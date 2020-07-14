不滿陳菊將出任監察院長，國民黨14日上午占領立法院主席台，民進黨高雄市長補選參選人陳其邁再度呼籲，藍營應回歸理性審查，但被問到他當立委時曾主張廢除監察院，陳其邁表示，他現在不是立委，但「要是問我的政治立場，我沒有改變」。

針對國民黨立法院黨團抗議監察院長陳菊提名，國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁團隊發言人呂謦煒14日表示聲援，贊同國民黨團基於多數民意，而嚴擋陳菊提名。他說，陳菊市府團隊被監察院調查58案、彈劾30案、糾正3案，使用氣爆善款也有爭議，明顯不適任，呼籲蔡英文應該懸崖勒馬，停止爭議性提名。根據媒體民調，僅27％民眾認為陳菊適合擔任監察院長，呼籲立法院應反映多數民意，還給監察院應有的道德高度。

呂謦煒也特別點名，陳其邁過去擔任立委時，自己批評監院都是「姦痿」，如今前高雄市長花媽居然要擔任他眼中「姦痿」的領袖，對陳菊是否是種侮辱？且質問陳其邁，過去對監院廢除的看法是否為了權力分配有所改變？

陳其邁上午接受媒體聯訪，再度強調，陳菊過去不管對台灣人權，對於民主的努力是有目共睹，尤其高雄過去就曾經發生過美麗島事件，有關高雄氣爆的事項，不管是花媽，或者是整個事件，都已經經過司法調查跟行政調查程序，假如國民黨還有意見，應該要在立法院進行理性的審查，不應該用打鬧砸的方式，一來讓監察院人事同意權失焦，二來對於即將要成立的國家人權委員會也會受到影響，所以他呼籲國民黨黨團，回歸到立法院理性審查。

至於多年前曾主張廢除監察院，陳其邁表示，他現在不是立法委員，這個議題涉及修憲，但「你要是問我政治立場，我沒有改變」。

(中時 )