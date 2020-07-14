中華汽車（2204）宣布，7月底前推出「振興翻倍，優惠任選」方案，全台125間服務廠端出超低優惠的16項「振興好禮」，包含COLT PLUS鑽帶電摺後視鏡、行車紀錄器、MITSUBISHI反向傘、RALLIART 排汗衫、LANCER 1:18模型車及虎牌保溫杯等精選商品，7月15日至7月31日回廠使用振興券選購，最高放大五倍，只要500元就能將LANCER1:18模型車（市價2,500元）帶回家。另活動期間回廠保養或消費，使用振興券滿3,000元送300元定保抵用金。

(工商 )