瞄準點數經濟熱潮，共享汽機車平台iRent宣布，與電商平台蝦皮，以及零售通路全家便利商店、全聯跨界合作，讓民眾可運用現有點數，換到iRent共享汽機車時數。

營運iRent的和雲行動服務公司表示，希望藉由與不同領域的業者合作，讓iRent共享汽機車能觸及更多新客群，並將消費者對「行」的需求，與食衣住育樂需求做結合。

線上通路中，即日起至7月底，iRent所有會員在蝦皮APP中，可以用4個蝦幣兌換iRent共享機車免費6分鐘；iRent新會員則可用10個蝦幣，兌換汽機車共用的免費60分鐘。

在全家便利商店APP中，消費者可用6,600點兌換iRent機車免費15分鐘，或以22,500點兌換iRent汽機車共用的免費30分鐘。

實體通路中，iRent也與全聯攜手推出「振興大禮包」，7月15日至8月13日，只要前往全聯門市使用紙本振興券消費滿1,000元，即可獲得iRent汽車免費60分鐘，與iRent機車免費30分鐘。

(工商 )