中天綜合台節目《小明星大跟班》15日晚間10點將播出主題「國內旅遊大爆炸，怎麼玩台灣最好玩？」邀請大霈、Paul與旅遊達人瞿光復、溫士凱、屠潔等，前來分享台灣必玩景點。台灣疫情漸緩，掀起一陣「偽」出國潮，主持人吳宗憲認為國內旅遊有很多好處與便利性，並分享到斯里蘭卡的趣事：「旅遊語言能通最重要！要個氧氣瓶比手畫腳的，我去斯里蘭卡他們給我一個，結果背好要潛水，才發現是滅火器！」笑翻全場。

而旅遊達人瞿光復也分享住宿新選擇「頂級私人豪宅」，他表示：「頂級私宅直接包棟，你不用買這麼貴的房地產就能享受。」看著瞿光復熱情解說，吳宗憲竟不以為意表示：「我問小豬就好了。」瞿光復秒答：「那邊有很多棟，其中一棟是他（小豬）有去過的，憲哥有一棟也是你去過的。」此話一出馬上讓吳宗憲嚇一跳表示：「我去一定是錄影啦！」不過瞿光復介紹的私人豪宅來頭不小，位處隱密的宜蘭頭城半山腰，不僅有無邊際泳池，還有私廚貼心為旅客安排精緻餐點，用親民價格享受奢侈行程，連周杰倫也選擇在這入住。

翟光復分享旅遊訣竅。（中天綜合台提供）

出遊最怕人擠人，旅遊達人們分享自己私藏的台灣秘境，瞿光復表示：「大家都會擠在8月到9月去台東看金針花海，但其實現在就能看到金針花的，就是花蓮吉安鄉。」壯麗的花海景觀馬上讓吳宗憲勾起回憶，「我曾經和誰去過這個地方你知道嗎？拍過寫真集後來嫁到新加坡的，兩個人在金針花海裡面拍」。一旁Sandy疑惑詢問：「徐若瑄嗎？你就直接講徐若瑄、金針花關鍵字就好！」瞿光復笑說：「這跟徐若瑄有關係，欣賞用的金針花就叫萱草。」吳宗憲也解釋：「萱草代表的意義是什麼？就是孝順！所以名字有『萱』就是表示『孝萱』。」一不小心脫口說出的名字，頓時讓吳宗憲尷尬不已。《小明星大跟班》中天綜合台每周一至周五晚間10點播出。

(中時 )