新北市1名周姓男子（43歲）今（14）日凌晨3時許駕駛一輛35噸重的聯結車，才剛駛出位於新莊化成路的公司，就在路口處因不明原因失控撞進民宅，警消獲報抵達現場後，初步檢視周男僅有輕傷，周男供稱，「開車開到一半，突然失去意識。」才會撞向民宅，據了解，周男並無酒駕，詳細案發原因仍待警方進一步調查釐清。

警方調查，今日凌晨周男駕駛聯結車從公司駛出，豈料，才剛駛出公司大門口，周男一時失神，竟直接衝向路口的石墩，接著再衝撞向民宅，巨大的聲響劃破夜空，附近民眾紛紛驚醒，而劇烈的撞擊力也造成聯結車車頭近乎全毀。

警消獲報趕抵現場後，經過初步檢視周男僅有手腳擦傷，送醫包紮後並無大礙，周男供稱，當時「突然失去意識」，因此大貨車才會撞上民宅；經酒測，周男酒測值為零，確切事故發生原因仍待警方進一步釐清。

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(中時電子報)