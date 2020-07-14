根據日本媒體報導，日本九州豪雨成災，目前已知造成72人死亡，而其中重災區熊本縣居民就佔64名，而其中有41位居民的遺體是在自宅中發現的，佔全縣罹難者的六成。

日本媒體NHK報導，此次因為暴雨而不幸逝世的民眾，截至13日晚間統計共有72人，其中福岡縣、愛媛縣各有2名，大分縣、長崎縣、靜岡縣、長野縣各有1名，而在重災區九州境內熊本縣目前已知死亡人數高達64人，其中大多數為行動不便的年老長者。

報導中指出，熊本縣境內球磨村的養老院「千壽園」有14人因逃生不及而罹難，在屋外發現12人，在海灘上發現7人。而全縣境內有41位罹難者的遺體在自宅中被發現，佔全縣罹難者的六成。

針對此情形，熊本縣政府認為，破紀錄的豪雨使水位急速上升，不少人根本來不及逃生。而熊本縣的防災負責人厚地昭仁對媒體表示，會更進一步地確認天氣變化與撤離的配套細節，會加強預防性的撤離措施。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)