立法院今天進行監察院長被提名人陳菊審查會，不滿監委名單，藍委上午突襲攻佔議場主席台，由於立法院長游錫堃未宣布開會，因此一整個上午議場議事空轉。接近11點時，藍委集結在議場後門，準備「送陳菊」離開立院，不料，陳菊在上午11點27分，在綠委與大批警察護送下，迅速驅車離去。
為抗議陳菊的人事同意權案，國民黨團上午兵分兩路，除了集結在青島崗哨口外力防陳菊進入立法院外，另有藍委在議場7點開門時，成功闖入攻佔主席台，截至上午11點，民進黨立委未有動作。
立法院表定上午審查監察院長被提名人陳菊人事案，藍委也預測陳菊將在中午離開，提前在11點就鎮守議場後門，眾批媒體也嚴陣以待。
不料，陳菊提前在11點27分，在民進黨團總召柯建銘、綠委劉櫂豪等綠委，以及大批警察護送下，從議場靠近青島東路的側門，悄悄搭車離去，而柯建銘也搭乘同一台車，讓藍委來個措手不及。
(中時電子報)
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