世界麵包冠軍師傅吳寶春挺過新冠肺炎疫情低靡，今夏推出7款南洋風味麵包，其中最有感的是「Kopi C麵包」。吳寶春回憶，多年前自己在新加坡求學，每天早上都要來一杯當地傳統飲品「Kopi C」，這次特地與世界烘焙豆冠軍陳志煌合作研發出台版「Kopi C麵包」。

吳寶春透露，今年爆發新冠肺炎疫情，全門市業績大受影響，原本預計在2月推出的南洋風味麵包，也順延到夏天上市，7款南洋風味麵包，包括Kopi C麵包、黑椒雞麵包，椰香小山丘、恐龍美祿、醋醃青辣椒鮪魚麵包、綠咖哩麵包和冬炎雞麵包等。

麵包師傅吳寶春（中）今舉辦新品發表會。（柯宗緯攝）

吳寶春2013年7月進入新加坡國立大學修讀商學院碩士，對於新加坡有著濃烈情感。他提到，當時在星國求學，每天總愛來上一杯Kopi C，這是當地傳統飲品，即黑咖啡加糖再加淡奶，這款新加坡獨特咖啡豆烘法，令他猶記在心。

為創作出台版「Kopi C麵包」，他找上世界烘焙豆冠軍陳志煌合作，烘焙一款適合台灣人口味的咖啡豆，再由吳寶春團隊按新加坡Kopi C成分解構、重組、製作餡料。陳志煌表示，此款咖啡豆是屬於中深焙的，炒過後豆子加上也有適當熟成，也就是養豆，會有一股糖香，類似新加坡當地喜愛用的咖啡豆風味。

麵包師傅吳寶春（右二）今舉辦新品發表會。（柯宗緯攝）

另外，8月新加坡國慶月，吳寶春受邀參加新加坡旅遊局在台的「獅城美食總動員」，活動邀請10個新加坡美食品牌和吳寶春參加，喚起大家對新加坡旅遊的美好回憶。

吳寶春麥方店也搶搭三倍券商機，即日起至8月31日麵包組合分享餐，原價300元，特價200元，內含南洋風麵包系列商品3件、吳寶春麥汁系列2瓶。另外，即日起自7月底，消費滿300元、500元，贈送9折券、麵包金、南洋風新品品嚐券等優惠。

(中時 )