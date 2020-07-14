男人莫非比較ㄍㄧㄥ？台南市單親爸爸人數佔單親家庭的4成，但歷年來申請通過特殊境遇家庭扶助補助的單親爸爸卻只有1成多，比例明顯失衡。市府社會局強調，單親爸爸同樣面臨單獨扶養子女的沉重壓力，只要符合特殊境遇家庭扶助的補助條件，歡迎提出申請。

住在台南偏鄉的阿杜（化名），妻子因病過世多年，平日以採收水果及農務工作維持生計，獨立扶養照顧2名分別就讀國、高中的兒子，父子3人相依為命，生活原本還可維持。

不料，阿杜在採收水果的過程摔落受傷，需長期治療復健，短時間內無法工作，對於家中突然發生的變故，醫療費用及孩子就學、生活費用等開銷，壓得阿杜喘不過氣來。

後來，阿杜上網尋求政府相關補助資源，主動向市府社會福利服務中心求助，經市府社會局社工員協助申請特殊境遇家庭扶助的緊急生活扶助，以及連結其他民間資源，及時解決阿杜短期內的沉重負擔。

社會局認為，特殊境遇家庭扶助是為了加強照顧如喪偶、離婚、入監服刑、家暴受害等特殊境遇的家庭，扶助家庭解決生活困難，補助項目有緊急生活扶助、法律訴訟補助及傷病醫療補助、子女生活津貼及子女教育補助與兒童托育津貼等，歡迎符合申請資格的男性提出申請。

(中時 )