奇美樂展「貝多芬音樂節」Infinite首席四重奏。。(奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真)

今年適逢貝多芬250周年誕辰紀念，奇美博物館將於8至10月舉辦奇美樂展「貝多芬音樂節」，除了精選奇美典藏21把大師名琴輪番「獻聲」，更有國內知名音樂家與國立臺灣交響樂團共襄盛舉，以1場講座、4場音樂會，完整呈現貝多芬多元豐富的音樂世界，邀請民眾跟著名家名琴，一起向這位偉大的樂聖致敬。

貝多芬是古典音樂市場能見度最高、也最受歡迎的作曲家之一，今年是貝多芬誕辰250周年，奇美博物館秉持推廣古典樂理念，特別舉辦首屆「奇美樂展」，最難得的是，奇美也獻出阿瑪蒂、史特拉底瓦里、瓜達尼尼等21把大師名琴配合演出，包括世界公認最早、由安德烈．阿瑪蒂於1566年製作的大提琴「查理九世」，史特拉底瓦里1722年爐火純青之作「姚阿幸－艾爾曼」、引領小提琴尺寸發展的尼可羅．阿瑪蒂之傑作、稀珍罕見的瓜達尼尼四重奏等，每一把皆是經典中的經典。

奇美博物館表示，館內除了有好展覽與蒐藏，也有優質音樂表演場域「奇美廳」，希望透過「奇美樂展」讓民眾享受博物館音樂廳的好品質，更重要的是「活用典藏」，讓數百年歷史名琴不僅是展示或躺在蒐藏櫃而已，更能讓民眾親身感受名琴穿越時空、充滿生命力的樂音。

首場專題講座「命運不只來敲門」將於8／29登場，由資深音樂工作者呂岱衛主講。呂岱衛將以深入淺出、輕鬆詼諧的方式，讓古典樂不再是書本中的冷知識或精英型的小眾文化，而是親民趣味且療癒人心的。呂岱衛屆時將從貝多芬的家譜談起，梳理他從青年鋼琴家轉型為獨立作曲家的職涯人生，引領民眾了解樂聖的美麗與哀愁。

4場音樂會涵蓋貝多芬所有不同編制與曲種的多元創作，包括鋼琴獨奏、小提琴獨奏、弦樂四重奏、交響樂等4場表演。全系列活動參與下來，不但能了解貝多芬的創作人生，更能完整賞析其經典作品。此外，每場音樂會皆有導聆，古典樂迷可盡情陶醉、入門者也能輕鬆融入。

奇美博物館期盼民眾從不同的角度與觀點感受貝多芬的音樂，同時建立起屬於自己的「貝多芬經驗」。奇美樂展「永遠的樂聖貝多芬250周年誕辰紀念音樂節」系列活動今起售票，專題講座500元，單場音樂會500、800、1,000元，5場全系列套票特價3,600元（一場講座500元、四場音樂會皆為最高價位1,000元畫位席次），更多節目與票價資訊請上奇美博物館官網或兩廳院售票系統。

(中時 )