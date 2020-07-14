行政院發行的振興三倍券明天上路，台北市永康商圈看準商機，順勢在今天發行200萬張「永康Easy GO」消費折價券，除了到永康商圈消費滿百元可享85折，還可參加總獎金50萬元的抽獎，盼吸引民眾加倍消費，商家業績跟著翻倍。

永康國際商圈協進會理事長李慶隆說，新冠肺炎疫情重創永康商圈，原占百分之七十的國際觀光客業績全部流失，永康商圈特別搭配此次振興三倍券，免費發放200萬張「永康easy GO」85折消費折價券，7月15日開始到10月31日至永康商圈店家消費滿100元，都可憑券享85折優惠。

此外，憑券消費還可參加11月7日在永康公園舉辦的抽獎活動，獎項共500個，最大獎是1萬元現金共10份，目前總獎金50萬元，會持續募集，在抽獎當天加碼為總獎金100萬。

李慶隆說，此次除了發行200萬張實體「永康Easy GO」消費折價券，後續也會在雙北發行500萬張數位版消費折價券，他預期永康商圈每家店至少可以有200萬元業績進帳，有信心搶進三倍券6億商機，找回疫情前至少8成的消費人潮。

永康刀削麵劉老闆說，疫情爆發至今，國際觀光客不知道什麼時候才會來，商圈日前發行公益折價券到此次搭配振興三倍券發行消費折價券，商圈業績算是無縫接軌的持續回穩，他也樂觀預期此次振興活動預計最少可以帶動2到3成業績。

二極軒豆乳歐老闆表示，除了振興券、消費折價券，店內也自行加碼商品優惠組合，要讓消費者感受到3重優惠，歡迎消費者來永康商圈消費。

(中時 )