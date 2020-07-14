監察院日前公布總統大選期間政治獻金收支，意外曝光總統蔡英文和前高雄市長韓國瑜登上網路節目《博恩夜夜秀》都有付費，對此，中正大學傳播系副教授管中祥則指出，雖然自稱娛樂節目，但邀請政治人物，就和公共事務有關，他也指出：「一但告訴大家：『今天進來看節目的觀眾跟上台的來賓，我都有收錢！』會影響生意，所以你一開始不會說。」

管中祥昨在臉書發文指出，《博恩夜夜秀》雖自稱娛樂節目，但邀請政治人物，就和公共事務有關，他認為「最起碼應該要懂得自我揭露與自律」，管中祥並提到，觀眾因為信任才進場看節目「這點，相信你應該是清楚的，你同時也清楚，一但揭露，觀看人數就會減少。」

管中祥進一步指出：「你更清楚，一但告訴大家：『今天進來看節目的觀眾跟上台的來賓，我都有收錢！』會影響生意，所以你一開始不會說。」管中祥認為，不該用「娛樂」規避一切，他表示，娛樂不只能讓觀眾開心，也有政治影響力，呼籲外界要嚴肅看待這樣的節目。

針對收費一事，製作《博恩夜夜秀》的薩爾泰娛樂早前也在臉書公開回應「博恩夜夜秀是娛樂節目，只是題材比較政治。2019至2020年選戰期間，藍綠白黃橘的錢都有收。為尊重各選辦財務與會計之規劃，薩泰爾娛樂對實際數字不予評論。」

(中時電子報)