隨著銀行利率不斷下調，現代人在銀行儲蓄的效益不如以往，因此有些人認為越喜歡存錢的人，大多是「收入較低」的族群；更有人認為存錢是「窮人的習慣」。但真的是如此嗎？大陸就有銀行內部人士出面建議，多數人存錢就是怕亂花，但急用時又拿不出，因此有錢人大多會先採定期存款，到期後再轉人工轉存，另外，慎選存錢時機也能儲蓄兼生財。

該銀行行員進一步解釋，事實上，大多數的有錢人都有儲蓄的習慣，在銀行也有大量存款，因此，若能合理分配，同樣可以透過儲蓄獲得可觀收益；而內行人存款往往有定存到期改人工轉存、選擇存錢時機2個習慣。

該行員表示，首先，對於定期到期後選擇人工轉存這部分，許多人為了在緊急時刻能夠調用資金，因此會選擇存款年限多侷限在1、2年或是3年，當定存到期後，如果沒有選擇自動轉存，後續就不會在按照定期存款的方式計算利息。

有些人會為了得到較高利息，選擇自動轉存，然而，自動轉存的領錢彈性度卻不如人工轉存；因此，該行員建議，可以在人工轉存之時進一步與銀行協調利息的比例、以及調正空間，進一步兼顧儲蓄與用錢的彈性。

另外，該行員還透露，有些人會看時機存錢，他說，如果能夠選擇好的時段，或許也能獲得更多的利息；舉例來說，有些銀行可能會有業績指標，在月、季、年度的尾聲，有的銀行可能會透過上調存款利率的方式來提高業績，因此，如果選擇這種時段去存錢，或許也是一種比較划算的選擇。

(旺報 )