Omdia顯示器研討會登場，顯示器部門資深研究部門總監謝勤益表示，折疊手機近兩年雖然話題性高，但是銷售表現不如預期，三星Galaxy fold銷售量僅100萬支，而華為Mate X、摩托羅拉MOTO RAZR都沒有實際上市銷售。

謝勤益表示，每一家折疊手機的長寬比、內外彎折的設計都不同，但是還有許多關鍵問題有待克服，像是耗電、零件和機構間的搭配與可撓性，以及成本問題等等。從面板角度來看，真正有量產時機的還是三星顯示器，京東方和華星光電雖然有樣品，但是量產品還沒有準備好。

(工商 )