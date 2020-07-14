「2019-2020裕隆日產汽車創新風雲賞」於日前截止報名收件，本屆競賽號召全國學子與NISSAN一同創新生活，用手機創作NISSAN LEAF for Change創意廣告影片，吸引超過百組隊伍報名參賽與NISSAN一起「Live for Change」改變未來。

裕隆日產汽車表示，本屆初選活動由廣告界專家與裕隆日產專業團隊組成評審團，評選出10組入圍決選的優秀團隊，將受邀至裕隆日產三義總公司參訪，並於決選競演現場盡情展現各隊作品創意能量，角逐金賞大獎NISSAN KICKS新車一部。

裕日車指出，「2019-2020裕隆日產汽車創新風雲賞」以全新上市的新世代零排放電動車NISSAN LEAF作為競賽主題車款，期待參賽者能夠深入瞭解電動車輛的設計理念，以及為世界帶來的全新改變與嶄新生活模式，鼓勵全國師生躍出傳統框架，用隨手可得的手機裝置創作NISSAN LEAF for Change創意廣告影片，以LEAF代表的「Leading領先科技」、「Environment friendly友善環境」、「Affordable經濟節能」、「Family car智慧房車」四大產品訴求發想廣告企劃與影片作品，思考如何讓新能源移動工具突破既有生活框架、融入消費者生活，創造新世代的移動習慣，與NISSAN一起「Live for Change」改變未來。

裕日車說，裕隆日產為善盡企業社會責任，長期以實際行動回饋台灣汽車產業，促進汽車教育持續向下紮根，自2005年起已連續舉辦10屆「裕隆日產汽車創新風雲賞」競賽活動，投入超過5,500萬元經費，全國大專院校迄今已累積近2,400組隊伍參與競賽，參賽人數達6,200人，參與活動師生更高達2.2萬人次，提供一個讓學子能夠一展所長的競技舞台，為台灣培育出更多創意新星。

(工商 )