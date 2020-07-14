聯發科(2454)日前獲外資機構Aletheia將目標價喊到1000元，震驚市場，意指聯發科將有機會躋身台股千金之列，惟證交所表示，此家「研究機構」，並未在台灣登記，對於所有未在台灣登記的外資券商，「無法可管，也管不著」，故投資人應自身衡量風險，聯發科今股價持續呈現漲多後的修正，盤中跌幅逾2.5%，股價最低達610元，目前股價位居5日線下震盪，聯發科下半年在5G題材下，營運可樂觀看待，短線修正後仍具再攻實力，昨外資也轉賣為買，合計買超923張。

聯發科日前獲研調機構Aletheia將目標價升到1000元，成為外資圈中目標價中最高的，也是唯一家給予聯發科千元目標價的外資，日前在報告一出，也成功帶動聯發科漲勢，股價最高衝到674元，惟之後三個交易日，聯發科就遭外資調節，獲利了結，7月8～10日合計賣超12,788張，聯發科今日股價最低也達610元，外資已在昨日轉賣為買，合計買超923張。

針對研調機構Aletheia，證交所呼籲，Aletheia並未在台登記，因此，證交所「管不著，也無法可管」，故提醒投資人需留意。

聯發科下半年預計在大陸5G智慧機滲透率將快速成長下，手機產品出貨將持續成長，且下半年大陸市場在中高階、中階的5G智慧機的眾多新品問市下，在人民幣2000元價格帶的產品催化下，可以加快5G市場成長，聯發科理當也成為直接受益者，尤其聯發科的天璣800、天璣600等系列產品，在美中關係惡化，大陸品牌恐廠減少對高通採購的下，下半年更將成為大陸市場的主力產品，5G產品的毛利率也高於平均，有機會超過50%，有利於聯發科持續拉升毛利率的目標。

(時報資訊)