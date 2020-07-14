神達(3706)今除權息，今年配發1元現金股利和1.2元股票股利，除權息參考價29.65元。在業績題材撐腰，早盤股價開低走高，站上30元整數關卡，填息率逾1成。

神達(3706)6月營收42.75億元、月增15.8%、年增10.13%，創下34個月以來單月新高，累計上半年營收達194.04億元、年增16.06%，為2018年來同期新高。

法人預估，伺服器、資料中心需求持續旺盛，神達受惠大客戶浪潮持續擴大市佔率，下半年訂單能見度明朗，另外車電、車聯網業務跟隨疫情舒緩、車市有望脫離谷底逐漸復甦。整體來看，神達今年營運創近年新高可期。

神達108年度合併營業額358.32億元，較前年成長17%，稅前淨利為30.83億元，每股稅後盈餘為2.65元。

神達旗下神雲科技專精在雲端運算服務，技術橫跨企業級、資料中心以及電信級伺服器，以及工控等級產品與研發，以ODM與TYAN品牌經驗，加上與開源社群進行整合，目標在5G所帶來的電信市場機會中，扮演關鍵解決方案供應商。

以車用、智聯網與專業商用方案為主的神達數位，利用電腦視覺技術(Computer Vision Technology)、運算以及智聯網技術，陸續推出如智慧行車記錄器、連網型行車記錄器，以及遠程訊息資訊盒等，目標與合作夥伴一起在無限可能的車聯網領域，創造更安全、有效與豐富的行車環境。神達投控則是持續推動集團數位轉型，追求價值型成長與獲利。

(時報資訊)