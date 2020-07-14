在新冠肺炎新增確診病例飆升之際，蘋果已要求零售店員工採取遠端工作模式，並通知辦公室職員今年結束前恐無法回到辦公室，顯示蘋果與完全恢復「進辦公室」工作模式的距離仍遙遙無期。

雖然蘋果自6月中旬起開始重啟零售門市，但由於疫情再度回升，全美已有超過80個零售據點又已再度關閉。

根據蘋果對零售店員工發出的通知，蘋果零售與人員資深副總裁歐布萊恩（Deirdre O'Brien）要求Apple Store員工開始居家上班，並表示公司會直接寄給他們新冠狀病毒檢測盒。歐布萊恩向員工表示：「如果諸位所屬的Apple Store是關閉的，請註冊參加「在家零售」（Retail at Home）項目」。

至於辦公室職員，蘋果發布內部通知表示，今年內在美國的職員將無法全面重返辦公據點。此前的計畫是要求主要辦公室的員工分階段重返Apple Park蘋果總部，並於6月中旬起開放第一批員工進辦公室。

(時報資訊)