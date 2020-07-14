外資在台積電(2330)本周四法說會前，調升目標價的動作不斷，繼美系外資高喊目標價逾400元後，一家亞系外資看好其他客戶可填補華為產能，預期台積公司先進製程將滿載到明年上半年，並上修三年內的營運成長目標，將台積電投資評等調升為強力買進，目標價上調至500元。

一家美系外資周一甫將台積電目標價調升至415元，主要看好台積電將受惠聯發科、超微(AMD)等客戶訂單提升，支撐先進製程產能利用率，台積電將繼續在5G升級循環中，取得優勢地位，重申台積電「買進」評等，並列入在「強烈買進」名單中，目標價上看415元。

繼美系外資將台積電目標價調升至415元，亞系外資最新報告指出，台積電不受疫情與貿易戰影響，在高通、聯發科7奈米製程訂單，以及輝達、超微、賽靈思等客戶需求支撐，可填補海思訂單的缺口，也有利於台積電產能利用率提升，預期台積電至明年第一季營運動能無虞，因此將台積電投資評等調升為強力買進，目標價從315元上調至500元。

亞系外資認為，高通、聯發科在7奈米製程的訂單將可填補海思訂單缺口，而輝達、超微和賽靈思對HPC需求強勁，也將提升台積電16、12和5奈米訂單，以最樂觀情況來看，台積電16、7、5奈米有望在2021年上半年之前產能維持滿載。此外，最近美國放緩對華為的打擊，包含英特爾和超微已通過核准可供貨給華為，高通有信心能夠拿到許可，華為在台積電的5G訂單也有機會可回補。

受惠於高效能運算訂單挹注，亞系外資指出，台積電將把2020年營收成長目標從年增15%至18%調高到年增20%至25%，外資也樂觀預測台積電今年營收將年增30%，並上修2020年、2021年、2022年每股盈餘預估值16%、22%、15%至18元、20.06元、23.54元，投資評等從「優於大盤」升到「買進」，目標價從315元大幅調高到500元。

(時報資訊)