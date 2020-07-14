位於台北市的大屯火山群為活火山，地底逾20公里處有岩漿庫，中研院地科所研究員兼副所長林正洪，同時也是大屯山火山觀測站主任，他率領團隊進行長達20年的觀測，發現在大油坑附近底下有一個高度2公里、直徑500公尺的垂直火山通道，形狀很像筆筒；而在鄰近區域的1千多個地震中，高達95％都集中此處，這項研究成果獲得國際關注，已於4月發表在國際知名期刊《科學報告》（Scientific Reports）。

林正洪率團自2003年開始研究大屯火山群，證實金山、萬里火山群的地底下有岩漿庫，面積約4分之1個台北市，長寬各約為15、16公里，厚度則是4到10公里，體積約360至900立方公里。

林正洪表示，過去在大屯山經常有些規模1或更小的地震，這是人體感受不到的震度，都是靠儀器偵測，而團隊在2014年到2017年在大屯火山觀測到的1000多個地震，使用最新的研究方法來觀測，首度發現1000多個地震當中，95％都集中在大油坑附近底下的一個通道。

林正洪提到，這個高度2公里、直徑500公尺的火山通道附近有1千多個地震，都是氣體通過引發，主要功能是氣體作為未來岩漿噴發的通道，如果岩漿噴發，也是最有可能噴發的通道。

林政洪說，這個通道形狀是垂直的，位於擎天崗草原附近，但目前無法精確掌握噴發地點，但從現在先掌握通道位置，可以進行提早防範。不過目前火山噴發機率微乎其微，呼籲民眾無須恐慌。

(旺報 )