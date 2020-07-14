觀旅局長林筱淇以「後疫情時代，台中市觀光振興規畫」為題進行專案報告。（盧金足攝）

台中市旅遊讚！市長盧秀燕14日表示，根據知名國際訂房平台Expedia 2020年住宿地點熱搜排行，台中為六都唯一上榜城市；疫情解封後，更進入報復性旅遊消費模式，振興台中觀光經濟，人潮帶來錢潮。

後疫情時代國民旅遊市場復甦，市府觀旅局與觀光產業合作，推出五大觀光振興計畫，包括擴大行銷宣傳、強化業者專案合作、整合旅宿及旅遊商品線上線下銷售、推動觀光公車、提升數位行銷職能等，下半年希望誘客100萬旅次，預估增加近50億元觀光產值。

來台中搭公車最省錢！盧秀燕宣傳「雙十公車」政策，強調到台中旅遊搭公車最多只要10元，全國最優惠。

市府今日舉行市政會議，觀旅局長林筱淇以「後疫情時代，台中市觀光振興規畫」為題進行專案報告。盧秀燕表示，根據知名國際訂房平台Expedia 2020年住宿地點熱搜排行，台中為六都唯一上榜城市；疫情解封後，更進入報復性旅遊消費模式，市府將持續努力振興台中觀光經濟。

為吸引民眾到台中觀光，市府推出觀光公車，串聯台中重要景點，讓旅客輕鬆玩，不僅如此，搭配雙十公車政策，搭公車在台中旅遊最多只要10元全國最優惠，歡迎大家到台中玩。

林筱淇指出，為振興台中觀光，市府以跨業行銷、異業結盟、職能升級為策略，推出擴大行銷宣傳、強化業者專案合作、整合旅宿及旅遊商品線上線下銷售、推動觀光公車、提升數位行銷職能等五大計畫，希望7月至12月底，可誘客100萬旅次，增加近50億元觀光產值。

擴大行銷宣傳方面，市府透過電視、網路、廣播、平面等媒體通路，整合行銷台中觀旅資源；強化業者專案合作方面，整合台中旅宿、民宿、產業故事館、好禮業、旅遊業、旅遊聯盟等，提出超過百項優惠方案，創造觀光經濟效益。

整合旅宿及旅遊商品線上線下銷售方面，輔導旅宿、遊樂、溫泉、觀光工廠、伴手禮等產業電商化，並辦理線下觀光藝文活動，刺激銷售；推動觀光公車方面，闢駛11條觀光公車路線，帶動沿線觀光產業消費。

此外，提升數位行銷職能方面，以提升台中觀光從業人員數位行銷職能為培訓目標，設計模組化課程，精進行銷觀念與實務技能。

(中時 )