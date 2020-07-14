高市警察局長遭撤換，國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁質疑，選前換人，不解中央是什麼考量？另傳出新上任的警察局長劉柏良與民進黨市長參選人陳其邁關係良好，陳其邁上午回應表示，他現在沒有任何公職，尊重中央人事安排。

李眉蓁早上參拜覆鼎金保安宮時受訪，針對警察局長突然換人，她表示治安不好，當然首長要負一些責任，但有沒有需要下台就見仁見智，她相信局長都非常努力維護高雄治安，且現任的局長也做滿久了，在選前這個時間點換人，「我也不清楚中央是什麼樣的考量？」

外界傳出，即將接任的高市警察局長劉柏良，是陳其邁的好朋友，質疑警政署也「超前部署」，且現任局長李永癸是菊系人馬，在韓國瑜任內不動如山，卻在綠營即將班師回朝前遭撤換，似乎重演派系鬥爭戲碼。

陳其邁今日回應，打擊犯罪、維護治安，是地方治安首長最重要的工作，也要負起責任，治安更不應該有任何假期，他現在是候選人，不是現任首長，也沒有任何公職，尊重中央對於警察人事的安排，警政署人選安排更沒有事先徵詢他的意見。

陳其邁說，要改善治安，上任後會利用科技大數據的方式，協助警方犯罪偵查跟打擊犯罪。另外，對於基層員警的升遷、人事也必須透明化，賞罰分明，勤務單純化減輕基層員警負擔，對於警察子女、家屬的照顧也會加強協助。

(中時 )