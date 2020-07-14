近來中南部發生多起重大殺人、槍擊案，台南、高雄警局長遭拔官，出身警察體系的新北市長侯友宜今（14日）上午出席新莊區昌平派出所揭牌活動表示，治安是中央、地方、第一線局長與警察，三方面共同扛起的責任，絕對不是單一誰的責任。

侯友宜表示，警察很辛苦24小時不眠不休、日夜顛倒，很多同仁以所、以局為家，很少與家人齊聚，一個地方的好壞，從中央到地方所長、辛苦第一線的局長與警察，三方面共同扛起責任，治安絕非單一誰的責任，應要關懷警察、疼惜警察，讓他們全力捍衛治安。

媒體也問及拔官是政治考量，還是治安考量，處分是否太重，不符合比例原則，侯回應，中央在整個警政人事上，相信有一定考量，都可以尊重，但是最重要的，整個考核評核過程中，機制要站在警察立場，讓警察更團結、更有力量，全力守護治安，才是人民之福。

侯也說，地方首長在預防性犯罪上，一定會協助警察斬斷犯罪源頭，減少警察負擔，這是市長的責任，會跟警察兄弟一維護新北市治安，新莊昌平派出所落成，也是提供更好的環境，讓新北警察能在舒適的環境中，全心全力衝刺，也希望警察的配備、相關法令，能支持警察多一點，讓警察更有力量捍衛治安。

(中時 )