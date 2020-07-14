7年前擔任桃園縣政府水務局副局長的邱峰旭接受京揚公司負責人郭家銘招待，到有女陪侍的酒店尋歡，之後洩漏楊梅標案評選委員名單給郭，郭再招待擔任評委的台大土木系副教授徐年盛等人到酒店，讓京揚公司得標，台灣高等法院將邱男判刑7年。可上訴。

同案被告台大副教授徐年盛判刑3年8月、行賄的業者郭家銘判刑4年半，內政部營建署簡任工程司葉仁博判刑3年半，八里汙水廠廠長龔台生另因接受業者邀約到有女陪侍場所不當飲宴，但他返家後發現現金賄款即當機立斷決意返還，獲判緩刑2年。

(中時 )