前桃園水務局副局長接受招待極樂酒店 護航業者 12:112020/07/14 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 7年前擔任桃園縣政府水務局副局長的邱峰旭接受京揚公司負責人郭家銘招待，到有女陪侍的酒店尋歡，之後洩漏楊梅標案評選委員名單給郭，郭再招待擔任評委的台大土木系副教授徐年盛等人到酒店，讓京揚公司得標，台灣高等法院將邱男判刑7年。可上訴。 同案被告台大副教授徐年盛判刑3年8月、行賄的業者郭家銘判刑4年半，內政部營建署簡任工程司葉仁博判刑3年半，八里汙水廠廠長龔台生另因接受業者邀約到有女陪侍場所不當飲宴，但他返家後發現現金賄款即當機立斷決意返還，獲判緩刑2年。 (中時 ) #判刑 #酒店 #招待 #公司 #副教授 也許您會感興趣 社會熱門新聞 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 綠島變綠光島！他約女友潛水 女友先跟他兄弟浪漫3天2夜 - 社會 空軍作戰司令部新建工程傳貪瀆 少將涉索賄3000萬遭白手套咬出 - 社會 計程車活春宮男主角下場出爐！上市公司突換CFO 罕見沒說原因 - 社會 計程車活春宮瘋傳！桃色男主角慘了…一夜損失17億 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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