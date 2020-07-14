瞄準暑假國旅商機，統一超商14日宣布，今年再度取得「清境商場」經營權並重新改裝，不僅打造全新的7-ELEVEN OPEN!特色門市，商場入口還首創高達3.5公尺的巨型OPEN小將綿羊造型公仔，瞭望台更設有超萌的OPEN小將綿羊造型椅，提供民眾打卡拍照，可望成為今年暑假全新的打卡熱點！

「清境商場」由統一超商自2002年10月起承接、2003年正式開幕以來，迄今已長達17年，並陸續於2008年、2014年續約，今（2020）年再度續約取得經營權，最新的合約預計可經營到2028年3月。

統一超指出，「清境商場」今年大改裝以「清境親近、賞星月沐」作為主軸，白天希望創造清境遊客休閒中心與人、自然、地景互動親近的空間，夜晚則展現清境獨有的暗空觀星舞台，還有多項獨家設計綿羊造型的OPEN!家族融入各項設施中。

除了整體商場空間外，統一超指出，全新改裝的7-ELEVEN清境門市也以綿羊造型的OPEN!家族成員，結合清境農場著名的青青草原、羊群、風車等特色景點，打造成全新的OPEN!特色門市；另，門市還結合美妝K．Seren及菓子屋的複合業態，也是目前小七海拔最高的複合店型，並販售OPEN小將區域限定商品，要將清境商場打造成中部最新的拍照打卡景點！

(工商 )