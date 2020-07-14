全球及台灣ICT 市場在今年上半年普遍受到新冠肺炎影響，不僅影響了出貨表現，也影響了過去的發展常規。以全球列印設備市場來看，佔有主流地位的雷射列印全球及主要區域第一季年成長率都受到極大衝擊，在此同時台灣卻逆勢發展，呈現2.7%的成長，相對全球雷射市場大幅下滑8.7%，趨勢明顯與全球脫鉤。

IDC研究發現，全球COVID-19疫情持續蔓延至今，身為防疫模範生的台灣，因年初就超前部署，除了過農曆年放假延後開工開學之外，大部分的企業與學校至2020上半年都仍維持正常上班上課，因此對列印需求影響有限。IDC台灣資深分析師呂孟蘋表示，疫情高峰的第一季，台灣在家工作時間很短，因此對國內商用為主的雷射列印設備出貨影響有限，應是台灣與全球市場表現產生差異的主因。 除雷射列印市場外，噴墨市場發展在疫情影響下台灣與全球表現也有差異。全球市場在各國政府強制學校停課轉線上教學與企業轉為在家工作的情況下，家用為主的噴墨雖受疫情影響供應鏈，但全球整體下跌幅度仍有限，年對年僅衰退5.1%；反觀台灣因無此家用爆發需求，整體噴墨出貨量年對年下滑近20%。

不若PC市場受惠於遠距工作需求仍逆勢成長，台灣列印設備並未因遠距工作獲益，呂孟蘋表示，遠距工作與線上教學立即需要一人一台電腦，但印表機可共用，因此使用者對於列印設備的採購順位在急迫性與使用頻率上仍低於PC產品。另一方面，台灣因超商密度全球第二高，超商所提供的多功能雷射事務機服務可解決短期因疫情隔離產生的家用列印需求缺口，因此整體噴墨市場受益不大。

在全球疫情恢復仍不明朗的情況之下，台灣列印設備廠商接下來仍須面對全球供應鏈不穩定的潛在問題；加上經濟體主力的中小企業受疫情鎖國重傷最深，如何轉化新的列印服務模式，配合政府紓困需求來彈性調整商業運作，是列印設備廠商今年會不斷面臨的挑戰，也是台灣列印市場未來發展主要觀察重點。

(工商 )