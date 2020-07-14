國民黨主席江啟臣今天率領一級主管、青年團及民意代表在濟南路、中山南路立法院大門前抗議，要求民進黨退回監委名單，江啟臣還親自登上戰車高喊「今天不抗議，明天就沒有公義！」。他也替現場支持者及在議場內抗議的藍委打氣，強調大家不能等到明天再後悔，國民黨上街頭抗議，不只為拒絕酬庸，還要拒絕貪腐、拒絕球員兼裁判的政府，否則，當行政團隊被糾正、被彈劾，卻是「自己人」監委進行調查，將會成為什麼樣的監察院？

朝野大小黨鞭柯建銘、林為洲等人在立院議場內進行口頭協商溝通。（圖／周志龍攝）

江啟臣痛批，民進黨從主席蔡英文以下選前都一再的高喊謙卑再謙卑、溝通再溝通，但是看看立院四周的拒馬跟鐵絲網，這還像是個民主國家嗎？江啟臣強調，國民黨團抗爭的目的是為讓民意得以聲張，為了彰顯民主，要求民進黨退回監委名單。

江啟臣表示，這是對台灣民主非常關鍵的一天，「今天不抗議，明天沒公義」，他們不能等明天才來後悔，這樣的27人監委名單，從陳菊、田秋堇、高涌誠、葉宜津、蔡崇義、施錦芳，請問哪一位是超出黨派？註銷黨籍又怎樣？還不是民進黨籍，這樣的名單民眾能接受？他稍後也到台大醫院探視抗爭受傷的藍委費鴻泰，請他好好休息， 費鴻泰韌帶因抗爭受傷必須要動手術。

有別於藍委在臨時會開議時佔據議場主席台，場外卻只有零星抗議，導致藍委在無人聲援的情況下，僅在議場內停留不到24小時就被抬出議場，藍委這次也記取教訓，黨部提前號召民眾在立院外聲援再度佔據議場主席台的藍委，希望能拉高聲勢，但連日來台北高溫38度的酷暑，對於抗爭群眾的體力及維安的警力都是很嚴苛的考驗，場外抗爭人士私下也不諱言，希望議場內的朝野協商能夠有好結果，別讓大家這麼辛苦。據了解，朝野黨團大小黨鞭上午已經在立院議場內口頭進行協商，但是到中午為止，暫時還沒有結果。

國民黨今天也發佈新聞稿強調，，前總統府秘書長陳菊接任監察院長兼國家人權委員會主委一事，引起社會各界反彈。尤其陳菊在高雄執政12年期間，市府團隊遭到監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案。此外，這次提名的27位監察委員名單中，有24位與民進黨關係密切，甚至有些具有黨籍，或在確定提名後才宣示退出政黨，既不公正亦不清廉的監委提名名單，將充分詮釋我國的「一黨獨大」與「綠色恐怖」。

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(中時電子報)